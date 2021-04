'Teremos apoio das Forças Armadas na distribuição de vacinas', garante Ministro da Saúde

Na semana marcada pela maior crise nas Forças Armadas brasileiras desde 1977, o presidente Jair Bolsonaro determinou que os militares tenham maior envolvimento na aplicação das vacinas contra a Covid-19 no Brasil. "Por determinação do presidente, que está pessoalmente empenhado, teremos apoio das Forças Armadas, seja na logística de distribuição, no corpo técnico da Saúde, ajudando Estados e municípios a vacinar a população brasileira", afirmou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, neste sábado (3). Segundo o médico, o assunto foi conversado entre ele, o ministro da Defesa, Walter Braga Netto, e Bolsonaro.