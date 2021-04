Quatro locais seguem vacinando idosos com 66 anos ou mais neste feriado em Porto Alegre

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai manter a campanha de imunização contra Covid-19 neste feriado de Sexta-feira Santa (2) e no fim de semana. A faixa etária atendida é de pessoas com 66 anos ou mais. Quem ainda não foi vacinado nas faixas já contempladas anteriormente também poderá procurar os pontos onde estarão as equipes de saúde.

A vacinação será feita em três unidades de saúde abertas a cada dia, no drive-thru do Estádio Beira-Rio e no ônibus da SMS que será deslocado para o bairro Restinga.

campanha de imunização de profissionais de segurança pública Na segunda-feira (5) tem início a. A segunda dose também vai ser aplicada a partir da semana que vem nas 39 unidades de saúde habilitadas.

Na quinta-feira (8) começa a vacinação para idosos com 65 anos ou mais, nas 39 unidades de saúde referência, além dos drives Big Sertório e Barra Shopping.

Confira datas, locais e horários de atendimento

SEXTA-FEIRA (2 de abril) - das 9h às 15h:

US Álvaro Difini – Rua Álvaro Difini, 520 – Bairro Restinga

US Glória – Avenida Professor Oscar Pereira, 3229 – Bairro Glória

US Morro Santana – Rua Marieta Menna Barreto, 210 – Bairro Protásio Alves

Drive-thru no Estádio Beira-Rio - Avenida Padre Cacique, 891

SÁBADO (3 de abril) - das 9h às 15h:

US São Carlos - Avenida Bento Gonçalves, 6670 – Bairro Partenon

US Assis Brasil - Avenida Assis Brasil, 6615 – Bairro Sarandi

US Álvaro Difini – Rua Álvaro Difini, 520 – Bairro Restinga

Drive-thru do Estádio Beira-Rio - Avenida Padre Cacique, 891

DOMINGO (4 de abril) - das 9h às 15h: