Novo lote de vacinas no RS beneficiará idosos de 65 anos e servidores da segurança

maior lote de vacinas contra a Covid-19, profissionais das forças de segurança A chegada ao Rio Grande do Sul donesta quinta-feira (1), com distribuição já programada das mais de 645 mil doses para sexta-feira (2), permitiu a ampliação da imunização de idosos na faixa dos 65 anos e o atendimento a um novo grupo prioritário, que contemplará os

rogramação vacinal durante o feriadão de Páscoa. Segundo o governo do Estado, parte das vacinas será reservada para aplicação das segundas doses. A Secretaria Estadual da Saúde (SES) também orientou os municípios a manterem a p

O lote será destinado a idosos de 65 anos e para completar a primeira aplicação na população de 66 anos ou mais e dos servidores da segurança. Além disso, garantirá a segunda aplicação dos que foram imunizados com a CoronaVac que chegou ao Estado nos dias 9 e 17 de março, e com a Oxford/AstraZeneca recebida em 24 de janeiro.

A decisão do grupo a ser vacinados a partir deste final de semana foi consolidada na manhã desta quinta, em reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que trata da organização e funcionamento das ações e serviços de saúde integrados. O colegiado é formado por gestores estaduais e municipais de saúde, com participação do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems-RS), equipe diretiva da SES, e contou com a presença do vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior.

A antecipação da vacina para o grupo prioritário de forças de segurança e salvamento beneficiará servidores diretamente envolvidos nas ações do enfrentamento à Covid-19, que estejam atuando em funções específicas de apoio às ações da pandemia. São trabalhadores que fazem atendimento ou transporte de pacientes, resgate e atendimento pré-hospitalar e ações de vacinação e vigilância das medidas de distanciamento social. Os demais trabalhadores desse grupo serão vacinados seguindo o atual ordenamento do Plano Nacional de Imunizações (PNI).

O grupo inclui 29 mil trabalhadores da Polícia Civil, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Rodoviária Federal, guardas municipais e funcionários da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe). Em próxima fase, deverão ser contemplados os servidores do Departamento Estadual de Trânsito (DetranRS) e do Instituto-Geral de Perícias (IGP).

Segundo o vice-governador, “esses trabalhadores estão auxiliando no combate à pandemia, e a inclusão vai beneficiar quem está efetivamente trabalhando diretamente com pacientes Covid”, disse Viera Júnior.

Públicos a serem vacinados nos próximos dias no RS:

• Reserva para segunda dose de 100% do público que se vacinou co a CoronaVac que chegou ao Estado em 9 de março;

• Reserva para segunda dose de 63% do público que se vacinou com o lote de CoronaVac que chegou ao Estado em 17 de março (considerando a previsão de chegada de mais vacinas na próxima semana para fechar 100%);

• Reserva para segunda dose de 100% do público que se vacinou com o lote de Oxford/AstraZeneca que chegou ao Estado em 24 de janeiro;

• Completar a vacinação de idosos de 66 anos ou mais ainda não imunizados com a primeira dose;

• Iniciar a vacinação de idosos de 65 anos;

• Forças de segurança e salvamento.