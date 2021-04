Rio Grande do Sul recebe o seu maior lote de vacinas nesta sexta-feira

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

A Secretaria Estadual de Saúde confirmou na manhã desta quinta-feira (1) a chegada do maior lote de vacinas já desembarcadas no Rio Grande do Sul.

O vôo AD-2015, que tem pouso previsto para 6h05min desta sexta-feira, trará ao Estado 600,4 mil doses da CoronaVac e mais 44,75 mil doses da AstraZeneca. Até então, o maior lote havia sido entregue em janeiro, com 341,8 mil doses.

beneficiados pela nota técnica do Ministério da Saúde que antecipou a vacinação para este grupo Parte das vacinas que chegam nesta sexta-feira será destinada para os agentes que atuam na Segurança Pública gaúcha,. A alteração no cronograma do Plano Nacional de Imunização (PNI) contra o coronavírus prevê a antecipação do envio de um quantitativa de doses direcionado exclusivamente para os profissionais da área.

a vacinação está na faixa de 66 anos Em Porto Alegre, até o momento,e haverá vacinação durante o feriado. Abaixo, veja o cronograma de doses já recebidas pelo Rio Grande do Sul até agora.

O calendário de recebimento

18/01/2021

341,8 mil doses da Coronavac

24/01/2021

116 mil doses da vacina de Oxford/AstraZeneca

25/01/2021

53,4 mil doses da Coronavac

07/02/2021

193,2 mil doses da Coronavac

24/02/2021

135 mil doses da vacina de Oxford/AstraZeneca

84,2 mil doses da Coronavac

03/03/2021

174,8 mil doses da Coronavac

09/03/2021

187,8 mil doses da Coronavac

17/03/2021

318,2 mil doses da Coronavac

20/03/2021

285,8 mil doses da Coronavac

36,25 mil doses da vacina de Oxford/AstraZeneca

26/03/2021

227,4 mil doses da Coronavac

62,6 mil doses da vacina de Oxford/AstraZeneca

Fonte: Governo do Estado