Porto Alegre terá vacinação da Covid no feriado de Páscoa e fim de semana; veja locais

A prefeitura de Porto Alegre informou que vai manter a vacinação contra a Covid-19 durante a Sexta-feira Santa (2) e o fim de semana. Os horários e os locais, porém, serão reduzidos em função do feriadão de Páscoa (confira o cronograma abaixo).

idosos com 66 anos ou mais. Também é possível receber a segunda dose da Coronavac nos locais. A imunização está sendo aplicadas em

A vacinação ocorrerá em três unidades de saúde abertas a cada dia, no drive-thru que irá funcionar na sexta e sábado no Estádio Beira-Rio e no ônibus da SMS, que será deslocado para o bairro Restinga no domingo.

Confira datas, locais e horários de atendimento

SEXTA-FEIRA (2) - das 9h às 15h

US Álvaro Difini – Rua Álvaro Difini, 520 – Bairro Restinga

US Glória – Avenida Professor Oscar Pereira, 3229 – Bairro Glória

US Morro Santana – Rua Marieta Menna Barreto, 210 – Bairro Protásio Alves

Drive-thru no Estádio Beira-Rio - Avenida Padre Cacique, 891

SÁBADO (3) - das 9h às 15h:

US São Carlos - Avenida Bento Gonçalves, 6670 – Bairro Partenon

US Assis Brasil - Avenida Assis Brasil, 6615 – Bairro Sarandi

US Álvaro Difini – Rua Álvaro Difini, 520 – Bairro Restinga

Drive-thru do Estádio Beira-Rio - Avenida Padre Cacique, 891

DOMINGO (4 de abril) - das 9h às 15h: