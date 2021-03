Brasil registra 3.869 novas mortes, maior número em 24h

No segundo recorde seguido de mortes por Covid-19 registradas em 24 horas, o Brasil alcançou 3.869 óbitos entre terça-feira (30) e quarta-feira (31).

Na terça-feira, o país registrou 3.780 falecimentos registrados. Com as novas vítimas acrescidas às estatísticas, o total de vidas perdidas para a pandemia chegou a 321.515. Ontem, o total era de 317.646.

Ainda há 3.495 mortes em investigação por equipes de saúde. Isso porque há casos em que o diagnóstico sobre a causa só sai após o óbito do paciente.

A soma de casos confirmados foi a segunda maior em 24 horas, com 90.638, atrás apenas do dia 25 deste mês, quando foram computadas 100.158 pessoas contaminadas com o novo coronavírus. Ontem, a soma de pessoas infectadas até o momento estava em 12.658.109.

O número de pessoas recuperadas subiu para 11.169.937. Já a quantidade de pacientes com casos ativos, em acompanhamento por equipes de saúde, ficou em 1.257.295.

Estados

O ranking de estados com mais mortes pela covid-19 é liderado por São Paulo (74.652), Rio de Janeiro(36.727), Minas Gerais (24.332), Rio Grande do Sul (19.736) e Paraná (16.717). Já as Unidades da Federação com menos óbitos são Acre (1.262), Amapá (1.302), Roraima (1.341), Tocantins (2.032) e Sergipe (3.501).

> Leia mais: RS teve um óbito a cada 10 minutos nos primeiros 15 dias de março

O Rio Grande do Sul se aproxima de 20 mil óbitos. Nesta quarta forma registrados mais 304 mortes pela Covid-19. Segundo dados da Secretaria da Saúde (SES) nas últimas 24 horas foram confirmados mais 6.949 casos. O total de infecções pelo vírus no Rio Grande do Sul subiu para 845.380, com 95% já recuperados. O Estado repassou 90 milhões a hospitais para combater a crise sanitária.

Agência Brasil