Porto Alegre inicia vacinação contra Covid-19 para idosos com 67 anos nesta quarta

A vacinação contra a Covid-19 está disponível para idosos com 67 anos ou mais a partir desta quarta-feira (31) em Porto Alegre. Ao todo, 39 unidades de saúde, em diversas regiões da cidade, e quatro drive-thrus estarão aplicando a imunização (veja a lista dos locais abaixo). Para receber a vacina basta levar documento de identificação com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre. Idosos que receberam a primeira dose da Coronacac há mais de 21 dias devem apresentar o cartão de vacinação com registro para receber a segunda dose.

As unidades de saúde atendem das 8h às 17h e os drives operam das 9h às 17h. Há doses para todas as pessoas com 67 ou mais, e a recomendação da Secretaria da Saúde é de que este público se dirija aos locais ao longo do dia para evitar aglomerações. O maior movimento tem ocorrido no início da manhã e nos drive-thrus.

Excepcionalmente nesta quarta-feira, o drive localizado no estádio Beira-Rio fechará mais cedo, às 15h, em função do jogo Inter x São José pelo Campeonato Gaúcho. Os demais drive-thrus estarão montados nos hipermercados Big Sertório e Big Barra Shopping Sul e na PUCRS.

Drive-thrus nesta quarta-feira (31)

Estacionamento do Beira-Rio - Acesso pela rua Nestor Ludwig

Estacionamento do Big Sertório - Acesso pela rua Dona Alzira, no estacionamento coberto do Sam's Club

Estacionamento do Big Barra Shopping Sul - Av. Diário de Notícias, 300

Estacionamento da Pucrs - Acesso pela av. Ipiranga, 6681 - atrás do Centro de Eventos, com entrada ao lado do Museu da Pucrs

Unidades de Saúde: