Idosos acima dos 68 anos podem se vacinar contra a Covid-19 nesta terça

nova remessa A partir desta terça-feira (30), Porto Alegre inicia a vacinação contra a Covid-19 de idosos acima dos 68 anos. A faixa etária vai diminuindo ao longo da semana, até atingir a população de 66 anos, na quinta-feira (1). A ampliação da imunização na Capital foi possível com a chegada dede vacinas Coronavac, produzidas no Instituto Butantan.

ultrapassou a marca de 200 mil imunizados Nesta segunda-feira (29), a Capitalcontra a Covid-19.

Os idosos podem se dirigir a um dos quatro drive-thrus disponíveis na cidade - nos hipermercados BIG Sertório e Barra Shopping Sul, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grade do Syl (Pucrs) e no Estádio Beira-Rio-, das 9h às 17h. As 39 Unidades de Saúde também estarão prestando atendimento, das 8h às 17h.

Na quarta-feira (31), a faixa etária para aplicação da vacina passa a ser de 67 anos. Já na quinta (1), chega ao grupo fe 66 anos de idade.

Para garantir a vacina é preciso apresentar documento com foto e CPF, além de comprovante de residência em Porto Alegre.

Nesta semana prossegue ainda a vacinação dos profissionais de saúde, liberais ou de estabelecimentos onde tenham atividade assistencial direta e presencial. Nesta terça poderão buscar as farmácias aqueles com 35 anos ou mais, das 9h às 17h. Na quarta (31) a imunização será para aqueles com 30 anos ou mais, e na quinta (1) para a faixa etária de 29 anos ou menos. A imunização desse grupo é realizada em 20 farmácias habilitadas.

Veja onde se vacinar na Capital:

Unidades de saúde para vacinação, das 8h às 17h:

- Modelo - Av. Jerônimo de Ornelas, 55 - Bairro Santana

- Santa Cecília - Rua São Manoel, 543 - Bairro Santa Cecília

- Santa Marta - Rua Capitão Montanha, 27 - Centro Histórico

- Divisa - Rua Upamoroti, 735 - Bairro Cristal

- Glória - Av. Professor Oscar Pereira, 3229 - Bairro Glória

- Moab Caldas - Av. Moab Caldas, 400 - Bairro Santa Tereza

- Chácara da Fumaça - Estrada Martim Félix Berta, 2432 - Bairro Mario Quintana

- Morro Santana - Rua Marieta Menna Barreto, 210 - Bairro Protásio Alves

- Vila Jardim - Rua Nazareth, 570 - Bairro Bom Jesus

- Passo das Pedras 1 - Av. Gomes de Carvalho, 510 - Bairro Passo das Pedras

- Clínica da Família IAPI - Rua Três de Abril, 90 - Área 8, 9, 10, 11, 16 - Bairro Passo d'Areia

- Vila Ipiranga - Rua Alberto Silva, 1830 - Bairro Vila Ipiranga

- Bananeiras - Av. Coronel Aparício Borges, 2494 - Bairro Coronel Aparício Borges

- Panorama - Rua Rômulo da Silva Pinheiro, s/nº - Lomba do Pinheiro

- São Carlos - Av. Bento Gonçalves, 6670 - Bairro Partenon

- Clínica da Família Álvaro Difini - Rua Álvaro Difini, 520 - Bairro Restinga

- Belém Novo - Rua Florêncio Farias,195 - Bairro Belém Novo

Drive-thrus de vacinação se segunda a sábado, das 9h às 17h:

- Estacionamento coberto do Complexo Beira-Rio (acesso pela rua Nestor Ludwig/avenida Edvaldo Pereira Paiva, próximo ao Parque Marinha do Brasil)

- Estacionamento do Hipermercado Big Sertório – Av. Sertório, 6600, Bairro Sarandi, Zona Norte

- Estacionamento do Hipermercado Big Barra Shopping Sul- Av. Diário de Notícias, 300, Zona Sul

- Estacionamento da PUCRS – Av. Ipiranga, 6681, atrás do Centro de Eventos, entrada ao lado do Museu da PUCRS