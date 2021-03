Porto Alegre ultrapassa a marca de 200 mil imunizados contra a Covid-19

Porto Alegre superou, nesta segunda-feira (29), a marca de 200 mil pessoas vacinadas contra a Covid-19. De acordo com a prefeitura da Capital, mais de 201 mil porto-alegrenses já tinham sido imunizados com a primeira dose, até o início da tarde. Outras 73 mil pessoas´já constam entre as contempladas com as duas doses contra o coronavírus.

Para comemorar o simbolismo da marca, o prefeito Sebastião Melo e o secretário municipal de Saúde, Mauro Sparta, acompanharam parte da vacinação realizada ao longo da tarde na Unidade de Saúde Santa Marta, no Centro Histórico. "Essa marca simboliza o esforço coletivo para salvar vidas. Toda a nossa gratidão e reconhecimento aos profissionais da saúde que hoje são responsáveis por este avanço", destacou Melo.

Entre os imunizados do dia estavam Antonio Cardoso dos Santos, de 77 anos, que celebrou a aplicação da vacina: “Muito contente e sentindo um alívio”, comentou.

capital que mais imunizou Porto Alegre já conta com 13,5% da população vacinada, sendo aentre as que mantêm vacinômetros com dados de transparência. Segundo a administração municipal, a cidade aparece na 43ª colocação entre países e capitais, considerando o avanço da imunização. Dessa forma, estaria atrás do Canadá, que tem percentual de 13,6% de doses por 100 habitantes.

O Brasil aparece na 49ª posição, com taxa de 8,4% de doses por 100 habitantes. Os dados têm como base o projeto Our World in Data, da Universidade de Oxford.