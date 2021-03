Porto Alegre já vacinou contra a Covid-19 mais de 12% da população do grupo prioritário

Porto Alegre contabiliza um total de 183.664 pessoas que receberam pelo menos a primeira dose de vacina contra a Covid-19, 12,34% da população. Já os imunizados com duas doses somam 72.979. Os números referem-se à vacinação de profissionais da saúde, idosos acima de 71 anos, acamados e institucionalizados, além de membros das comunidades quilombola e indígenas.

Nesta semana, mais de 25,5 mil vacinas foram aplicadas pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde e das farmácias parceiras na campanha de vacinação da Capital. Esta sexta-feira (26), segundo a prefeitura, foi de movimento constante nos locais de imunização.

Nos três drive-thrus em funcionamento, no Beira-Rio, Big Sertório e na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), foram aplicadas 3.154 doses de vacinas, tendo o posto do BIG Sertório registrado um novo recorde diário, com 1.350 aplicaçõess. No Beira-Rio foram 980 doses e 824 na Pucrs.

próxima semana A partir deste sábado (27), idosos a partir de 70 anos podem ser imunizadas nos três drive-thrus. Na, diariamente, até quinta-feira (1º), uma nova idade se somará ao esquema de vacinação.

Na segunda-feira (29), a previsão é de iniciar a vacinação para pessoas com 69 anos, até chegar ao público de 66 anos, na quinta. Também terá continuidade a vacinação de profissionais de saúde nas farmácias. Nova ampliação de faixa etária de imunização dependerá do recebimento de mai lotes de vacinas.