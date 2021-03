Canoas tem 181 oportunidades de trabalho para profissionais da Saúde

Em meio ao agravamento da pandemia, a cidade de Canoas está com vagas abertas para a contratação imediata de profissionais ds Saúde. No total, são 181 oportunidades de trabalho no Hospital Universitário de Canoas (HU), no Hospital de Pronto Socorro de Canoas (HPSC) e nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Hugo Simões Lagranha e Liberty Dick Conte.