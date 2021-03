Rio Grande do Sul recebe quase 300 mil doses de vacinas nesta sexta

Para alimentar a expectativa de acelerar a vacinação em meio ao momento mais crítico da pandemia no Rio Grande do Sul, nova remessa de vacinas da Covid-19 desembarca nesta sexta-feira (26) em solo gaúcho. Serão duas cargas que chegam a quase 300 mil doses.

Até agora, foram aplicadas quase 1,2 milhão de doses na poulação, sendo 900 mil de primeira dose e 284 mil de segunda, informa o vacinômetro estadual. O Estado já recebu quase 2 milhões de doses.

A previsão, segundo a Secertaria Estadual da Saúde (SES), é que os dois lotes desembarquem às 6h em uma aeronave da companhia Azul, no Aeroporto de Porto Alegre, antigo Aeroporto Internacional Salgado Filho.