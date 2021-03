RS já imunizou mais de um milhão de gaúchos contra a Covid-19

Nesta segunda-feira (22), o Rio Grande do Sul ultrapassou a marca de 1 milhão de gaúchos imunizados contra a Covid-19. Segundo dados do painel que monitora a vacinação no Estado, até o início da tarde já foram aplicadas 1.020.006 vacinas, 60% das doses recebidas do Ministério da Saúde até o momento. No total, 14,7% das pessoas que integram o grupo prioritário já foram vacinadas, sendo 5,2% delas com as duas doses necesárias para o enfrentamento à pandemia.

De acordo com a Secretaria EstadUal da Saúde (SES), 747.531 pessoas receberam a primeira dose e 261.582 já completaram a imunização com as duas doses. “Em vários grupos prioritários, como moradores e funcionários de instituições de longa permanência e profissionais de saúde que atuam diretamente na linha de frente do combate à Covid-19, por exemplo, já atingimos praticamente 100% das pessoas”, afirma a diretora do Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde da Secretaria da Saúde (SES), Ana Costa.

A ampliação e aceleração da imunização no Estado, no entanto, ainda dependem do envio regular das vacinas pelo Ministério da Saúde, cumprindo os cronogramas anunciados.

Nesta tarde também começaram a ser distribuídas às Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) as 322.050 doses de vacinas que chegaram sábado (20) ao Estado, encaminhadas pelo governo federal. A orientação do Executivo gaúcho é para que os municípios agilizem as aplicações em suas comunidades.“Peço celeridade aos municípios na aplicação, até com forças-tarefa, pois temos que correr para ampliar o número de pessoas vacinadas", disse a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

A 1ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), com sede em Porto Alegre, j´fez a retirada das doses da nova remessa de vacina contra a Covid-19, iniciando a distribuição para todo o Estado do lote de 285.800 doses de CoronaVac, produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, e 36.250 do imunizante da Oxford/AstraZeneca, produzido no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz.

A maior parte da distribuição será realizada por via terrestre, mas helicópteros da Polícia Civil e da Brigada Militar auxiliam na logística, com voos previstos para a manhã de terça (23).