Butantan entrega mais de um milhão de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde

O Instituto Butantan irá enviar mais de um milhão de doses da vacina Coronavac para o Ministério da Saúde nesta segunda-feira (22). O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), esteve no local e acompanhou a liberação das vacinas, que deixaram a sede do Instituto por volta das 8h20min. Em publicação no Twitter, Doria afirmou que o lote soma 8,3 milhões de doses da vacina entregues na última semana.