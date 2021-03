Unidades de saúde da Capital fizeram 526 atendimentos neste sábado

As cinco unidades de saúde abertas neste sábado (20) para receber exclusivamente pessoas com sintomas respiratórios realizaram 526 atendimentos. Foram feitas 180 coletas para testagem de PCR, notificados 102 casos de Covid-19 e realizadas quatro remoções pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Nas farmácias das unidades, foram entregues 566 medicamentos.



O serviço funciona novamente neste domingo (21) das 12h às 20h, nos mesmos locais, onde os pacientes recebem atendimento médico, orientações e encaminhamentos necessários. Não haverá aplicação de vacinas contra a Covid-19 nessas unidades de saúde.



O objetivo de ação, já que os postos normalmente não abrem aos fins de semana, é aliviar a procura nos prontos atendimentos Cruzeiro do Sul, Lomba do Pinheiro e Bom Jesus e na UPA Moacyr Scliar, que já estão sobrecarregados. Ao receber pessoas com sintomas leves nas unidades de saúde, evita-se que pacientes sem gravidade aumentem a superlotação nas emergências.



Unidades abertas neste domingo, das 12h às 20h:



- US Moab Caldas - Av. Moab Caldas, 400 - Bairro Santa Tereza



- US São Carlos - Av. Bento Gonçalves, 6670 - Bairro Partenon



- US Assis Brasil - Av. Assis Brasil, 6615 - Bairro Sarandi



- US Diretor Pestana - Rua Dona Teodora, 1016 - Bairro Farrapos



- US Lomba do Pinheiro - Estrada João de Oliveira Remião, 6111, Parada 13 - Bairro Lomba do Pinheiro