Nova remessa de vacinas contra a Covid-19 chegou ao aeroporto de Porto Alegre neste sábado

O Rio Grande do Sul recebeu, no início da manhã deste sábado (20), mais 322.050 doses de vacinas contra o coronavírus. O avião com a carga pousou na capital gaúcha às 5h44. São 285.800 doses da CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, e 36.250 doses da Oxford/Astrazeneca, produzida no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz. As 28 caixas térmicas vieram em voo que decolou de Guarulhos (SP).