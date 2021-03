Cinco unidades de saúde de Porto Alegre abrirão no fim de semana

Cinco unidades de saúde de Porto Alegre (veja lista abaixo) estarão abertas no sábado (20) e domingo (21), das 12h às 20h, para atender pessoas com sintomas respiratórios. O objetivo é tentar aliviar a pressão sobre as emergências dos prontos atendimentos. A ação também aconteceu nos dois últimos finais de semana, quando foram realizados 1,2 mil e 1,3 mil atendimentos, respectivamente.

Os profissionais das unidades prestarão atendimento médico, darão orientações e farão os encaminhamentos necessários. De segunda a sexta-feira da próxima semana, 12 unidades de saúde atenderão em turno estendido, até as 22h.

unicamente em três drive-thrus, das 9h às 17h. As unidades excepcionalmente abertas neste final de semana não farão vacina contra a Covid-19. A vacinação ocorrerá sábado,Eles estarão funcionando nos estacionamentos dos hipermercados Big Sertório (avenida Sertório, 6.600, entrada pela rua Dona Alzira, bairro Sarandi) e Big Barra Shopping Sul (avenida Diário de Notícias, 300, Cristal), e no estacionamento da PUCRS (avenida Ipiranga, 6.681, atrás do Centro de Eventos, entrada ao lado do Museu da PUCRS).





Unidades abertas sábado e domingo, das 12h às 20h:

- US Moab Caldas - Av. Moab Caldas, 400 - Bairro Santa Tereza

- US São Carlos - Av. Bento Gonçalves, 6.670 - Bairro Partenon

- US Assis Brasil - Av. Assis Brasil, 6.615 - Bairro Sarandi

- US Diretor Pestana - Rua Dona Teodora, 1.016 - Bairro Farrapos

- US Lomba do Pinheiro - Estrada João de Oliveira Remião, 6.111, Parada 13 - Bairro Lomba do Pinheiro