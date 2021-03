Centro Padre Pedro Leonardi lança site para doações

O Centro Social Padre Pedro Leonardi conta com um site para receber doações a serem destinadas a crianças, adolescentes, adultos e idosos em situação de vulnerabilidade social por conta da pandemia de Covid-19.

www.padrepedroleonardi.org.br O site é o. Com as atividades presenciais suspensas há um ano, o centro desenvolve ações internas para reforçar a arrecadação de alimentos, produtos de higiene, kits de proteção, materiais educativos e roupas. As doações são levadas a moradores do bairro Restinga, na Zona Sul de Porto Alegre.

De março até o final de novembro, foram entregues 2.497 cestas básicas, mais de 12,1 mil refeições do Projeto Prato Alegre, 2 mil kits de higiene, 44,5 toneladas de alimentos (não perecíveis e hortifrutigranjeiros), 17 mil agasalhos (entre roupas, sapatos e cobertores), 2 mil máscaras, 300 capas de chuva, além de 971 kits de materiais pedagógicos para os educandos.

Segundo o diretor da instituição, Claudionir Ceron, muitas pessoas querem ajudar, mas ainda estão saindo pouco de suas casas por conta da pandemia.

Para facilitar essa conexão, o novo site abrigará todas as formas de doações para a Instituição, que poderão ser feitas diretamente pelo portal. Também contará com informações sobre doações que podem ser concretizadas através do Imposto de Renda.

Criado em 2005, o Centro Social é uma instituição sem fins lucrativos, vocacionada a atender pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social e pertence à Paróquia Nossa Senhora Aparecida da Restinga - Mitra da Arquidiocese de Porto Alegre.