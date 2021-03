Hospital de Campo Bom registra seis mortes de pacientes após problema com oxigênio

Seis pessoas morreram no Hospital Lauro Reus de Campo Bom devido a uma falha no sistema de distribuição de oxigênio. A Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul (SES) informou que, ao saber do ocorrido, imediatamente acionou o hospital. A instituição confirmou para a Secretaria os seis óbitos mas disse que a causa seria o problema na distribuição de oxigênio, e não a falta dele.

Procurado pela reportagem do Jornal do Comércio, o Hospital Lauro Reus ainda não se manifestou. A gestão do hospital é feita pela Associação Beneficente São Miguel. A Prefeitura de Campo Bom informou que está ciente do caso e que encaminhou uma equipe ao local para verificar o que realmente aconteceu.

Preocupada com a falta de oxigênio nos hospitais gaúchos, a SES informou que "oficiou todas as unidades hospitalares para que fosse mantido um estoque mínimo de oxigênio, suficiente para uma semana".

Além disso, uma nova remessa de 27.225 frascos de medicamentos do chamado kit intubação, adquiridos pelo governo do Estado, estão sendo entregues desde esta quinta-feira (18) para 30 hospitais gaúchos que relatavam possível desabastecimento desses insumos. Os medicamentos Atracúrio, Etomidato e Morfina são remédios utilizados para realizar o procedimento de intubação para respiração mecânica de pacientes em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI).

Os hospitais beneficiados foram os que relataram estoque crítico desses insumos, frente ao aumento da demanda de pacientes em condições graves de Covid-19 e a dificuldade de aquisição no mercado privado. O Lauro Reus não consta na lista dos que receberam os medicamentos.