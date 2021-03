Idosos com 74 anos serão vacinados nesta sexta em Porto Alegre

Quem tem 74 anos já pode se programar: nesta sexta-feira (19), vai poder receber a vacina contra a Covid-19. A Secretaria da Saúde comunicou, no fim da tarde desta quinta-feira (18), que a faixa etária entra na campanha de imunização.

Até esta quinta, idosos com mais de 75 anos estavam recebendo as doses . Também quem já recebeu a primeira aplicação da Coronavac pode fazer a segunda em postos e nos drive-thrus, desde que esteja no prazo. A informação consta na carteirinha de vacinaçaõ entregue na primeira aplicação.

A Capital acelerou a cobertura nos últimos dias, após a chegada de mais doses. Na segunda-feira (15), o público com 76 anos foi atingido. Na terça-feira (16), foi a vez de quem tem 75 anos.

Para ser vacinado, o idoso tem de apresentar documento com foto e número de CPF e comprovante que reside em Porto Alegre.

A vacina pode ser feita em 21 postos, das 8h às 17h, e três drive-thrus, das 9h às 17h. No sábado (20), a vacinação continuará exclusivamente nos três drive-thrus para a mesma faixa etária, disse a secretaria.

Os drive-thrus estão localizados nos estacionamentos do Big Sertório, Big Barra Shopping Sul e da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), com acesso pela avenida Ipiranga, 6681, atrás do Centro de Eventos (entrada ao lado do Museu da PUCRS). No Big Sertório, o acesso agora é pela rua Dona Alzira, no estacionamento coberto do Sam's Club.