RS conta com operação aérea para transportar segunda maior remessa de vacinas

Uma operação de logística mobilizou as forças de Segurança do Rio Grande do Sul em prol da vacinação contra a Covid-19. Nesta quinta-feira (18), o Estado recebeu 318,2 mil doses da Coronavac, e aeronaves da Brigada Militar (BM) e da Polícia Civil realizaram o transporte dos imunizantes que atendarão idosos de 73 a 76 anos, profissionais de saúde ainda não vacinado e bombeiros militares operando no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Oxford/AstraZeneca 18 de janeiro, quando o Estado recebeu 341,8 mil unidades. Esta nova remessa representa a segunda maior que o RS já recebeu, considerando-se os imunizantes dae da Coronavac. Até o momento, foram nove lotes, sendo o maior deles no dia

As vacinas estão armazenadas em 27 caixas, com a maioria sendo distribuída para as coordenadorias regionais de saúde (CRS), responsáveis pela distribuição. As coordenadorias de Porto Alegre, Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul, Lajeado e Osório, que abrangem 151 municípios, podiam retirar as caixas na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), na Capital, a partir das 10h desta quinta.

Em um helicóptero, a BM transportou doses para cinco cidades: Erechim, Palmeira das Missões, Santo Ângelo, Bagé e Pelotas. Foi a oitava operação aérea realizada pelas forças de segurança do RS.