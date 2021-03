Hospital Conceição abre 55 acomodações em enfermaria para reforçar atendimento

O Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre, abriu mais 55 acomodações em enfermaria na manhã desta quinta-feira (18). A medida se soma aos esforços para ampliar o número de leitos para Covid-19 na Capital.

De acordo com a prefeitura, foram ampliados 213 leitos de UTI (novos e reabertos) e 665 de retaguarda para atendimento de pacientes com coronavírus desde o início do ano. Também foi ampliado o atendimento das unidades básicas de saúde para pacientes com sintomas respiratórios. Porto Alegre segue com a vacinação de pessoas com 75 anos ou mais.

Segundo o balanço da capital, atualizado na quarta (17), o Conceição está com 98,85% de lotação no setor de UTIs. No total, os hospitais de Porto Alegre atingem a capacidade de 115,03%.

3.427 pessoas morreram por Covid-19 Somente na primeira quinzena de março,no Rio Grande do Sul. O Estado soma 763,794 casos desde o início da pandemia.

O prefeito Sebastião Melo, o vice Ricardo Gomes, o secretário de Saúde Mauro Sparta e o diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), Claúdio Oliveira, visitaram as instalações do hospital nesta manhã. Melo ressaltou a importância da atuação dos profissionais da saúde.

"Eu quero deixar aqui um registro em nosso nome de elevado agradecimento a todos os trabalhadores da saúde. Nosso reconhecimento mais profundo", afirmou o prefeito.