Após adiamento, hospital de campanha de Porto Alegre será aberto na sexta-feira

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a estrutura está erguida e recebendo a instalação de respiradores e outros equipamentos de suporte médico. Também está sendo feita a etapa final do fornecimento da energia e da canalização de água.

A montagem da estrutura oferecido pelo Comando Militar do Sul começou na ultima sexta-feira (12) , na área externa do Hospital da Restinga, na zona Sul da cidade. Essa é a primeira vez desde o início da pandemia que Porto Alegre terá um hospital de campanha para atender casos de Covid-19.

, com possibilidade de chegar a 20 de UTI. A unidade vai funcionar como um anexo do Hospital Restinga, e vai contar com equipes médicas, compostas basicamente por profissionais do Hospital da Restinga Extremo-Sul, administrado pelo Hospital Vila Nova.