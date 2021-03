Porto Alegre abriu mais de 200 leitos de UTI em 2021 em meio a esgotamento de vagas

auxiliar no enfrentamento à pandemia A prefeitura de Porto Alegre vai disponibilizar oito novos leitos de UTI para Covid-19 e 12 de enfermaria no Hospital de Campanha, que irá funcionar em terreno anexo ao Hospital Restinga e Extremo-Sul para. No dia 8 de março, o município entregou outros dez 10 leitos de UTI para pacientes em tratamento contra o novo coronavírus no Hospital de Pronto Socorro (HPS).

mas o local ainda precisa de ajustes para entrar em operação Nesta segunda-feira (15), a estrutura do Hospital de Campanha ainda estava sendo preparada internamente, com a chegada de equipamentos, e definição das equipes médicas, que contarão com profissionais do Hospital Restinga. A previsão é de que a unidade fosse aberta nesta terça-feira (16),, segundo informações da prefeitura. "Estão sendo feitos testes finais na rede de gases. Amanhã (terça) o cenário estará mais definido, dando condições de assegurar o início das atividades", informa a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Resultado de uma parceria entre o Comando Militar do Sul, a SMS e o Hospital Vila Nova, que administra o Restinga Extremo Sul, o Hospital de Campanha terá o apoio da estrutura do Hospital Restinga, incluindo serviços de tomografias e laboratoriais. A parte da estrutura física - como alguns equipamentos de UTI, como respiradores - será cedida e montada pelo Exército, que também irá responder pela guarda do local.

Beneficência Portuguesa Ao todo, a Capital recebeu um acréscimo de 206 leitos de UTI (sem contar os do Hospital de Campanha), entre reativados e novos, desde o início deste ano. Foram contempladas as UTIs dos hospitais(19 novos), Clínicas (23 reabertos), Conceição (10 novos), Santa Casa de Misericórdia (34 novos e 28 reabertos), Independência (10 novos), Restinga e Extremo Sul (10 novos e 10 reabertos), Vila Nova (16 novos), Pronto Socorro (10), Hospital Porto Alegre (16 novos), Instituto de Cardiologia (10 novos e 10 reabertos).

Contando atualmente com 1.250 novos leitos de UTI implementados desde o início da pandemia, os municípios gaúchos receberam do governo do Estado outros 145 até a quinta-feira (11). Em dezembro do ano passado, o Rio Grande do Sul tinha expandido a rede de UTI SUS em quase mil leitos desde março, passando a contar na época com 1.918 leitos.

Desde o início de 2021 até o dia 11 de março, foram abertos mais 296 leitos (além dos 145 em março, a rede estadual recebeu 20 novos leitos em janeiro e 131 em fevereiro). Atualmente, o Estado conta com um total de 2.243 camas hospitalares para pacientes internados em UTIs.

Para equipar os novos leitos de UTI que foram abertos, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) comprou e distribuiu aos hospitais públicos gaúchos 230 camas, 230 respiradores e 230 monitores, com investimento de R$ 17 milhões.

Com a compra e locação de equipamentos que serão enviados a hospitais e pronto atendimentos de diversos municípios gaúchos, a SES deve garantir a abertura de 183 leitos adultos de terapia intensiva para atender pacientes Covid-19 nos próximos 15 dias.

Além da locação e da aquisição com recursos do Estado, a SES informou que irá contar com 10 respiradores doados pela empresa JBS e mais 50 anunciados pelo Ministério da Saúde na quinta-feira (11). Entre os municípios que irão abrir leitos estão Santo Antônio da Patrulha, Palmeira das Missões, Esteio, Alvorada e Cachoeirinha.

Atualmente, ainda estão em processo de aquisição outras 57 camas, 60 respiradores e 60 monitores, para abrir novos leitos ou equipar os já existentes. O Estado recebeu mais de mil respiradores do Ministério da Saúde, a maior parte deles do modelo beira-leito, equipamento essencial na assistência dos pacientes com Covid-19.