Municípios formalizam termo para aquisição conjunta de vacinas contra a Covid-19

Em uma demonstração de união de esforços em busca da ampliação da imunização da população gaúcha contra a Covid-19, prefeitos e representantes do Consórcio da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal), da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) e da Associação Gaúcha de Consórcios Públicos (Agconp) assinaram na tarde desta segunda-feira (15) o termo de ajuste operacional para a aquisição de vacinas. O documento contou com adesão de cerca de 450 prefeituras, e busca agilizar a compra dos imunizantes, em complementação ao Programa Nacional de Imunizações (PNI).

compra de 3 milhões de doses da Conavac A formalização consolida uma série de ações que vem sendo implementadas pelas entidades em busca de vacinação maciça de suas comunidades, como reuniões com laboratórios que produzem os imunizantes. Na mais recente delas, na quinta-feira (11), foi confirmada a, produzida pelo Instituto Butantan, que deverão ser entregues em setembro.

O ato, que também marcou a oficialização da Frente dos Municípios do RS pela Vacina, foi realizado por meio de solenidade híbrida, na qual estiveram presencialmente os presidentes das três entidades conveniadas e o deputado estadual Pepe Vargas (PT), representando o Parlamento. A solenidade foi acompanhada virtualmente por gestores municipais e representantes de prefeituras e associações.

Ao abrir o evento, o presidente da Granpal, Rodrigo Battistella, prefeito de Nova Santa Rita, destacou as dificuldades que os Executivos municipais vêm enfrentando para garantir o atendimento à saúde e saudou a unidade do grupo. "Sabemos que a solução para salvar a vida das pessoas é a compra de vacinas. Portanto, hoje celebramos esse importante momento, que é a grande união da Granpal, da Famurs e da Agconp, com apoio da Assembleia Legislativa", disse.

Batistella, que tem sido crítico à morosidade do governo federal em ampliar a vacinação no País, reforçou que o objetivo do convênio não é confrontar o PNI, mas complementar e acelerar o processo de imunização.

Em nome da Agconp, o presidente Cassio Nunes reforçou que os municípios passaram do estágio de investir em prevenção à Covid-19 para buscar a ampliação da imunização. "O Rio Grande do Sul dá amostras de que, independente de partidos e instituições, estamos todos juntos para defender as nossas comunidades. E são nas prefeituras que batem para resolver a questão", afirmou.

Representando o Legislativo gaúcho, o deputado Pepe Vargas resgatou as ações desencadeadas pelo Parlamento para ajudar a agilizar os processos de aquisição de vacinas, e ressaltou que todos trabalham com o mesmo objetivo, diante da pandemia."O ideal seria um Plano Nacional de Imunização em toda a sua plenitude, mas não é o que estamos vendo. Por isso, importantes os esforços e reuniões com fornecedores de vacinas para ampliarmos a oferta. Nosso objetivo é o mesmo, vabilizar que o imunizante esteja disponível e com diversos tipos de vacina", destacou.

O presidente da Famurs enfatizou ainda a importante representatividade das prefeituras que se somam ao acordo, e ressaltou que espera alcançar a adesão de todos os 497 municípios. "O sentido principal é viabilizar a negociação mais rápida e eficaz com os laboratórios, e a união das entidades no mesmo pedido. É importante que a população entenda que estamos colocando todos os esforços possíveis para acelerar esse processo", afirmou.

Na quarta-feira (17), as entidades buscam avançar também nas negociações com a União Química, empresa que fabrica no Brasil a vacina russa Sputnik, e já confirmaram reunião com os executivos da farmacêutica.