Butantan enviará 5,3 milhões de doses da Coronavac para ministério nesta semana

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que o Instituto Butantan irá enviar ao Ministério da Saúde o total de 5,3 milhões de doses da vacina da Coronavac durante esta semana. Em publicação no Twitter, Doria afirmou que o Butantan fará nesta segunda-feira (15) a maior entrega de vacinas feita em apenas um dia, o equivalente a 3,3 milhões de doses da vacina para o Ministério da Saúde. Já na quarta-feira (17) serão entregues mais 2 milhões de doses.

Segundo o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, com as novas entregas desta segunda, serão mais de 20 milhões de vacinas da Coronavac.

Na mensagem, Doria aproveitou para cobrar o Ministério da Saúde sobre a necessidade de compra de mais imunizantes para o Brasil. "Somente com vacinas a vida em SP e no Brasil poderá voltar ao normal", afirmou o governador.

Agência Estado