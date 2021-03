RS: mais de 400 mortes e lotação de 110% em UTIs marcam fim de semana

O fim de semana, em meio aos dias mais críticos desde o começo da pandemia, com mais mortes e nível de ocupação recorde de hospitais, somou mais de 400 óbitos confirmados e internações que indicam ocupação geral de 110% nas UTIs. São 3,4 mil internados, 2.539 deles por Covid e há ainda 132 suspeitos.

Até agora foram 14.957 vidas perdidas na pandemia, perto da barreira das 15 mil.

Com os dois indicadores em alta, as restrições da bandeira preta estão mantidas . O prazo foi renovado para vigência até 21 de março.

Nos leitos clínicos, o número tem se mantido estável nos últimos dias, com 6,2 mil doentes com a doença (5.374) e 795 suspeitos.

O menor número no domingo pode estar ligado à interrupção de serviços de saúde nos municípios devido ao fim de semana. Foram pouco mais de 3 mil novos casos do coronavírus.

O Estado totaliza 742.866 casos desde fim de fevereiro de 2020, sendo que 688.447, ou 93% do total, são de recuperados.