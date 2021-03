Panvel retoma vacinação contra a Covid-19 em dois drive-thrus de Porto Alegre

Panvel dará continuidade às ações de apoio à vacinação contra a Covid-19 e retomará, nesta sexta-feira (12) e no sábado (13), a imunização de idosos em dois drive- thrus, instalados nos shoppings Iguatemi e Total, em Porto Alegre. As vacinas são voltadas a idosos com 77 anos ou mais, e estarão disponibilizadas das 10h àS 17h.

O serviço contará com a participação de profissionais farmacêuticos da equipe da Panvel, capacitados para realizarem as aplicações. No Iguatemi, a entrada dos carros será pelo primeiro acesso ao centro comercial (rua Antônio Carlos Berta, descendo a rampa à esquerda, no 1º nível do estacionamento coberto). Já no Total, o acesso será pelo Estacionamento E1 (rua Tiradentes).

Os atendimentos ocorrerão apenas via drive-thru, não havendo necessidade de chegar cedo. Para receber a vacina será necessário apresentar comprovante de residência e documento de identidade com CPF.