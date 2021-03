Três a cada quatro doentes em UTIs do RS são ligados à Covid

Até onde as UTis gaúchas vão suportar a demanda ligada à pandemia? Quase no desfecho da semana de colapso do sistema de saúde, devido à superlotação associada ao crescimento de casos, três a cada quatro doentes internados nas unidades intensivas, nesta sexta-feira (5), são ligados à Covid-19.

Dos 3.070 internados em UTIs, no fim da tarde desta sexta, 2.090 são confirmados com o novo coronavírus e 168 são suspeitos. O restante (812) é de outras enfermidades. A ocupação é de 102,2%, a maior até agora.

Dez das 21 regiões Covid estão com ocupação das UTIs acima de 100% - Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul, Lajeado, Caxias do Sul, Ijuí, Palmeira das Missões e Erechim. Lajeado e Novo Hamburgo apresentam situação mais grave, com os três itens monitoradas no painel com mais de 100% de lotação: UTis, leitos clínicos e respiradores.

Em Porto Alegre, que concentra um terço das vagas disponíveis de UTI, a ocupação é de 105,3%, com 1.018 internados (sendo 684 confirmados para a Covid e 38 suspeitos). Mas são 240 doentes em vagas nas emergências que deveriam estar em unidades intensivas - 135 Covid e 88 em ventilação mecânica.

Esta situação, com pacientes mantidos em áreas que podem não alcançar as condições mais adequadas ao suporte, é apontada como risco para aumento da mortalidade , segundo a coordenadora do Grupo de Trabalho de Enfrentamento do Coronavírus no Hospital de Clínicas (HCPA), Beatriz Schaan. "Não temos como atender assim, porque atender é atender direito."

Foram notificadas mais 168 mortes pelo novo coronavírus, 25 na Capital, segundo o painel da Secretaria Estadual da Saúde (SES). O Estado chegou a 13.188 vidas perdidas. São agora 676,6 mil casos da doença desde fim de fevereiro de 2020.

Outro dado que mostra a pressão por cuidados hospitalares é o da ocupação de leitos clínicos, fora de UTIs, que somam 5,3 mil casos, sendo 4,4 mil confirmado e 835 suspeitos. Com isso, são 7,5 mil pessoas hospitalizadas devido à pandemia, considerando os casos clínicos e em leitos intensivos.

Também chama a atenção o número global de internados por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) - a Covid é um tipo de SRAG -, em toda a pandemia, que alcançou 45.625 doentes, quase 600 a mais que essa quinta-feira (4).