Profissionais da linha de frente recebem a segunda dose da Coronavac em Porto Alegre

mutirão voltado à categoria em 6 de fevereiro Os profissionais de saúde de Porto Alegre vacinados há 28 dias com a Coronavac recebem nesta sexta-feira (5) a segunda dose do imunizante. Eles foram vacinados durante um. A aplicação da segunda dose acontece nos postos de saúde Modelo e IAPI nesta manhã.

À tarde, devido à previsão de chuva e para evitar risco de aglomeração nas unidades, esse grupo poderá se dirigir, também, aos drive-thru montados nos estacionamentos dos hipermercados Big Sertório, localizado no bairro Sarandi, na zona norte, e Big Barra Shopping, no bairro Cristal, na zona sul da Capital. O drive-thru do Shopping Iguatemi não está incluído nesta decisão.

idosos já podem receber segunda dose da vacina contra a Covid-19 em Porto Alegre Além dos profissionais de saúde, os. Aqueles que tomaram a primeira dose devem realizar a segunda aplicação após 21 a 28 dias a partir do dia seguinte. A vacinação para idosos com mais de 90 anos começou no dia 10 de fevereiro.

Porto Alegre ampliou as faixas de imunização nesta semana. A partir desta sexta, os idosos com mais de 79 anos começam a receber a primeira dose da vacina.

conferidos aqui Mais de 30 postos de saúde de Porto Alegre e três drive-thru estão recebendo essa população. Os endereços podem ser

O atendimento nas unidades é feito de segunda à sexta-feira, entre 8h e 17h. Além da carteira da vacinação com registro da primeira dose, é necessário apresentar um documento de identificação com CPF e comprovante de residência na capital.