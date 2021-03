Moderna e IBM usarão tecnologias para melhorar manejo de vacinas nos EUA

A Moderna e a IBM anunciaram nesta quinta-feira (4) um acordo para explorar tecnologias que facilitem o manejo e a distribuição de vacinas contra a Covid-19 nos Estados Unidos. As empresas farão uso de inteligência artificial, blockchain e nuvem híbrida.

"O objetivo é identificar maneiras pelas quais a tecnologia pode ser usada para ajudar a acelerar o compartilhamento seguro de informações entre governos, provedores de saúde, organizações de ciências biológicas e indivíduos", diz um comunicado divulgado pelas companhias.

A farmacêutica e a empresa de tecnologia afirmam que pretendem melhorar a confiança nas campanhas de vacinação e aumentar as taxas de imunização no país. Dentre as principais medidas, estarão soluções de gerenciamento de vacinas que forneçam rastreabilidade de ponta a ponta e abordagem de potenciais interrupções na cadeia de suprimentos.

"A Moderna está comprometida em trabalhar com uma coalizão de parceiros para aumentar a educação e a conscientização sobre a importância da vacinação para ajudar a derrotar a Covid-19", disse o diretor administrativo de Operações Comerciais da farmacêutica na América do Norte, Michael Mullette.

"Se já houve um momento para se reunir em torno de tecnologia aberta e colaboração, é agora", afirmou o líder de alianças estratégicas globais da IBM, Jason Kelley.

Agência Estado