Idosos já podem receber segunda dose da vacina contra a Covid-19 em Porto Alegre

A segunda dose da Coronavac já está disponível para os idosos nas unidades de saúde de Porto Alegre. Os endereços das unidades da Capital pode ser conferido aqui

O atendimento nas unidades é de segunda à sexta-feira, entre 8h e 17h. Além da carteiria da vacinação com registro da primeira dose, é necessário apresentar um documento de identificação com CPF e comprovante de residência na capital.

Aqueles que tomaram a primeira dose devem realizar a segunda aplicação após 21 a 28 dias a partir do dia seguinte. A vacinação para idosos com mais de 90 anos começou no dia 10 de fevereiro.

recebeu 30.780 doses Na quarta-feira (3), a capital gaúchade CoronaVac exclusivamente para aplicação da segunda imunização em idosos. O lote foi distribuído pelo Ministério da Saúde e entregue pela Secretaria Estadual da Saúde (SES).

No total, Porto Alegre já recebeu 180.250 doses. Entre elas, 126.830 são da Coronavac e 53.420 da Oxford.