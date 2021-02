Vacinação de idosos ocorre apenas em drive-thrus neste sábado em Porto Alegre

A vacinação contra a Covid-19 para idosos a partir de 82 anos ocorrerá somente em drive-thus neste sábado (27), em Porto Alegre. As doses serão disponibilizadas em dois locais: no estacionamento do Big Sertório (av. Sertório 6600, bairro Sarandi, Zona Norte) e no do Big Barra Shopping (av. Diário de Notícias 300, bairro Cristal, Zona Sul).