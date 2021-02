RS tem mais de 7,3 mil casos de Covid em 24h em meio à superlotação de hospitais

Mais de 7 mil contaminações pelo novo coronavírus foram confirmadas nas últimas 24 horas no Rio Grande do Sul. Foram 7.326 ao todo, número muito próximo ao recorde de casos informados em um só dia em 2021,. Com a atualização desta sexta-feira (26), o total de casos positivos da Covid-19 entre os gaúchos subiu para 632.019.