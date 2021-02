Aplicativo de transporte vai doar corridas para equipes de vacinação em Porto Alegre

A empresa de mobilidade 99 fechou uma parceria com a Secretaria de Saúde de Porto Alegre (SES) para auxiliar no transporte de funcionários que estão atuando na vacinação conta a Covid-19.

A iniciativa foi firmada nesta quinta-feira (25) e prevê a doação de 12 mil corridas com o aplicativo de transporte da 99. As corridas sairão dos centros de vacinação exclusivos contra a Covid-19 para levar as equipes volantes aos locais de imunização. O transporte também é destinado para auxiliar na locomoção dos materiais utilizados na imunização da população local.

Em nota, a 99 informa que os valores das corridas serão repassados integralmente aos motoristas, sem cobrança de taxas. A ação faz parte de um pacote de doações de corridas da 99 que somam R$ 4 milhões e devem contemplar outras cidades brasileiras nos próximos meses.

A empresa também anunciou a doação de R$ 3 milhões para o Instituto Butantan, em São Paulo, e para a Fiocruz, no Rio de Janeiro. Os valores serão destinados à construção da nova fábrica na capital paulista e ao sequenciamento do genoma de novas variantes do coronavírus pela Fiocruz.