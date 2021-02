Hospital Centenário de São Leopoldo tem 120% de ocupação na UTI Covid

Dois leitos de UTI Covid começaram a funcionar nesta terça-feira (23) no Hospital Centenário, em São Leopoldo, como medida de urgência para atender a demanda de novos casos graves da doença. Com essa alteração, a taxa de ocupação na UTI Covid do hospital chega a 120%. Na enfermaria Covid há 19 pacientes e a taxa de lotação é de 80%.

A medida é uma espécie de improviso para aumentar a capacidade de atendimento. Dois leitos clínicos foram equipados com respiradores para acolher dois novos pacientes com Covid. Eles se somam aos 18 leitos de tratamento intensivo na área Covid da unidade de saúde.

A partir desta quarta-feira (24), o hospital passa a adotar medidas a fim de reduzir a realização de cirurgias eletivas. Apenas 50% dos procedimentos desse tipo previamente agendados serão mantidos. A decisão não afeta as cirurgias de emergência.

O município da Região Metropolitana de Porto Alegre enfrenta alta no números de casos de Covid-19 e há 13 dias não recebe novos lotes de vacina. Por isso, mesmo atualizando os dados de vacinação, a prefeitura trocou o vacinômetro por um card contando o tempo sem receber doses do imunizante.