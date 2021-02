Mais de 5 milhões de brasileiros receberam 1ª dose da vacina contra Covid-19

O Brasil aplicou 5.034.147 primeiras doses da vacina contra Covid-19 e 190.274 segundas doses até este sábado (13), segundo dados levantados por veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de Saúde. O Rio Grande do Sul soma 308 mil aplicações, 304 mil de primeira dose, 2,7% da população gaúcha.

Segundo o levantamento, neste sábado, 124.896 receberam a primeira dose e 34.622, a segunda. Por enquanto, as vacinas disponíveis no Brasil são a Coronavac, vacina do Butantan em parceria com a farmacêutica Sinovac, e o imunizante da Fiocruz, desenvolvido pela parceria entre a Universidade de Oxford e a AstraZeneca.

O consórcio, formado pelos veículos Folha, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1, atualizou informações repassadas sobre a vacinação contra a Covid-19 por 15 estados.

O total de pessoas imunizadas pelo menos com a primeira dose da vacina representa 2,38% da população acima de 18 anos no Brasil.

A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorre em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (sem partido), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes. Além disso, o governo divulgou dados conflitantes.

Folhapress