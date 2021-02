Morador da Serra é o primeiro caso de variante mais contagiosa da Covid-19 no RS

O Rio Grande do Sul registrou o primeiro caso da linhagem P1 da Covid-19, conhecida por ser mais contagiosa e identificada inicialmente em Manaus, no Norte do País. O caso foi notificado em um morador de 88 anos da região da serra gaúcha e divulgado em novo Boletim Genômico sobre as cepas de coronavírus no Estado, divulgado nesta sexta-feira (12) pelo Piratini.