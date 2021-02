Rio Grande do Sul registra mais 56 óbitos e 3.301 novos casos Covid-19

Com mais 56 óbitos registrados nesta sexta-feira (12) pela Secretaria Estadual da Saúde (SES), o Rio Grande do Sul alcança a marca de 11,3 mil pessoas mortas devido ao coronavírus. O total de casos notificados de Covid-19 está perto de 600 mil.

Dos óbitos registrados, três ocorrem ainda em 2020 e quatro em janeiro de 2021. Os outros 49 óbitos foram registrados entre 2 e 11 de fevereiro.

Ainda formam confirmados 3.301 novos casos de Covid-19, elevando o número total para 580.518 ocorrências. De acordo com a pasta, são 554.489 pacientes recuperados e 14.670 em acompanhamento.

Vacinação de idosos com 85 anos ou mais em drive-thru termina no sábado na Capital

A taxa de ocupação de leitos de UTIs em geral no Estado é de 75,1%, o que significa 2.008 pacientes em 2.674 leitos. Destes, são 842 pacientes com Covid-19.

Em Porto Alegre, a ocupação das unidades chegou a 285 casos do novo coronavírus. Maior nível desde 5 de janeiro. A taxa geral é de 89,8%, considerando os 714 doentes que estão internados entre o total de 811 leitos.