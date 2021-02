RS tem novo regramento para vacinação de profissionais da saúde

A vacinação de trabalhadores do setor privado gerou, recentemente, polêmica em diferentes cidades devido aos critérios adotados. A Secretaria Estadual da Saúde publicou nesta semana nova resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) para definir limites e critérios objetivos para a vacinação dos profissionais de saúde contra a Covid-19 no Rio Grande do Sul.gerou, recentemente, polêmica em diferentes cidades devido aos critérios adotados.

No Rio Grande do Sul, entidades representativas de médicos, enfermagem, odontologia e psicologia, por exemplo, realizaram nos dias 6 e 7 de fevereiro processos de vacinação contra a Covid-19 entre associados, o que trouxe dúvidas na população em geral sobre os critérios e prioridades. Marcelo Matias, presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) avalia que o novo regramento tem apenas um ponto sobre o qual a entidade faz ressalvas e que sobre o qual tenta uma reunião com a Secretaria de Saúde para buscar alternativas.

“O novo regramento, que tomamos conhecimento hoje, resolve a questão de forma macro, digamos assim, mas trouxe um problema na outra ponta. Pela resolução ficam no final da lista médicos que estão em consultório. E boa parte atende presencialmente e pessoas que podem estar com Covid-19, como pneumologistas”, explica Matias.

O novo regramento, de acordo com o governo, foi feita em acordo com os gestores municipais, por meio do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems/RS). A pactuação altera a resolução CIB 07/2021, de 27 de janeiro, sobre o ordenamento das doses, onde, na área de saúde, estavam os profissionais liberais.

Segue mantida a prioridade de vacinação para profissionais na linha de frente do atendimento a casos confirmados e suspeitos de Covid-19 (vacinadores, trabalhadores de UTI, rede de urgência e emergência, unidades de internação e ambulatórios Covid-19, entre outros). Posteriormente devem vir, dentro as possibilidades, profissionais liberais com atividade assistencial e presencial e depois trabalhadores de saúde em atividades de vigilância ou gestão em atividade presencial e atuação em atividades essenciais.

A nova resolução, que já está em vigor aponta ainda que o ordenamento serve para a coordenação das estratégias de vacinação dos públicos de acordo com a estrutura e quantidade de doses recebidas pelas prefeituras de cada cidade.

Thiago Copetti