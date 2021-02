Rio Grande do Sul tem 75 novos óbitos e mais de 577 mil infecções por Covid

O Rio Grande do Sul registrou nesta quinta-feira (11) mais 75 óbitos relacionados ao coronavírus. Dentre as mortes, dez são de datas entre os dias 30 de novembro de 2020 e 30 de janeiro de 2021. As demais ocorreram a partir do dia 2 de fevereiro. Com a atualização, o total de vítimas fatais pela pandemia no Estado subiu para 11.244.