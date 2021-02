Rio Grande do Sul tem quase 6 mil novos casos de Covid-19 e mais 54 mortes

O Rio Grande do Sul voltou a registrar números altos de infecções pelo novo coronavírus nesta quarta-feira (10). Foram 5.949 casos positivos da Covid-19 identificados nas últimas 24 horas -. Agora, o total de contaminações pelo vírus no Estado, desde o começo da pandemia, é de 574.012.

O boletim diário da Secretaria Estadual também contabilizou mais 54 mortes em decorrência do coronavírus. São 11.169 no total. No começo da semana,