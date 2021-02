Rio Grande do Sul passa de 11 mil mortes por Covid-19

O Rio Grande do Sul passou de 11 mil mortes por Covid-19, após a confirmação de mais 34 óbitos em decorrência da doença ocorridos desde o dia 3 de fevereiro e até esse domingo (7). O dado foi divulgado no balanço diário da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Outros 585 novos casos de infecções pelo coronavírus foram contabilizados pela pasta nas últimas 24 horas. Com a atualização, subiu para 564.709 o total de registros da Covid-19 no Estado desde que começou a pandemia, há quase um ano. Desse total, o número de pessoas que se recuperam da doença soma 543.492 (95%). Outros 10 mil (2%) estão em acompanhamento.

Os novos óbitos associados ao vírus são de residentes dos municípios de Alegrete, Bagé, Bossoroca e Campo Bom. Ainda de acordo com o boletim da Saúde, a taxa de ocupação de Leitos em UTI está em 73,6% no Estado, com 1.968 pacientes internados em 2.673 leitos de unidade intensiva.