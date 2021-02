Estado registra mais de 564 mil casos de Covid-19

Com mais 11 óbitos registrados nesse domingo (7) pela Secretaria Estadual da Saúde (SES), o Rio Grande do Sul chegou a 10.995 pessoas mortas devido ao coronavírus. Foram ainda confirmados 512 novos casos, somando o número de 564.216 ocorrências.

Ainda de acordo com a pasta, são 541.779 pacientes recuperados (96% do total infectado) e 11.386 (2%) em acompanhamento. A taxa de ocupação de leitos de UTIs em geral no Estado é de 72,4%, o que significa 1.934 pacientes em 2.673 leitos. Quanto a hospitalizações devido à Covid, foram registradas 37.547.

Até às 13h15min desse domingo, o monitoramento das UTIs de Porto Alegre, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, indicava 269 pacientes com casos de Covid confirmados e ocupando leitos de UTIs. A soma de casos suspeitos e confirmados de coronavírus, com pessoas necessitando de UTI ou já nesses leitos, somava 313 pessoas. O patamar de lotação dos leitos disponíveis em Porto Alegre era de 86,63%. Dois hospitais da Capital apresentavam 100% dos leitos para Covid utilizados: Moinhos de Vento e o Mãe de Deus.