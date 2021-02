Telefone 156 tem sobrecarga, e meios digitais são opções para pedir vacina

O número de ligações para o telefone 156 da prefeitura de Porto Alegre, na opção de serviços de saúde, cresceu 225% em duas semanas. A alta demanda ocorre em razão da busca por informações sobre a vacinação contra a Covid-19, que ainda está na Fase 1.

O cadastro para o agendamento da aplicação da dose em domicílio deve ser feito através do 156 somente para os idosos acima de 60 anos nas condições de acamados, com dificuldade de locomoção, imunossuprimidos ou residentes em instituições.

Segundo a prefeitura, o aumento no número de chamadas não se refletiu no aumento da prestação do serviço, pois somente 25% das chamadas resultaram na geração de protocolos, cerca de 4,5 mil. Em contrapartida, a utilização da versão on-line, o 156Web-Conecta Cidadão, subiu 1.600%, e do aplicativo #EuFaçoPOA, 2.600%.

O call center do 156 já contará com aumento de 10% no número de posições a partir desta segunda-feira (8). Ainda assim, a prefeitura recomenda aos cidadãos que se enquadram no grupo atendido que façam o uso dos canais digitais de comunicação. É necessário apenas estar conectado à internet. Não há fila de espera e possibilita que o atendimento alcance um maior número de usuários não só dos serviços de saúde, que vem superando todas as outras opções - do total de 35 mil ligações telefônicas recebidas no período, 18,5 mil foram para a opção saúde e 16,5 mil para as demais.

A sobrecarga ocorre também devido ao aumento no tempo médio de atendimento, de cerca de 2 minutos para cerca de 4 minutos. De uma média de 1,3 mil ligações diárias, o 156 agora contabiliza até 4 mil. O recebimento de solicitações da vacina pelos números de WhatsApp disponibilizados pela Secretaria Municipal da Saúde também vem aliviando o sistema, com 3 mil atendimentos já contabilizados.

No geral, incluindo todas opções de serviços, o telefone 156 recebeu 35,3 mil ligações nos últimos 13 dias, com geração de 10 mil protocolos de serviço. "Entendemos a pressão sobre o atendimento telefônico e estamos reforçando as equipes. Mas devemos insistir na divulgação dos canais digitais para superarmos essa etapa e fazer com que sejam cada vez mais utilizados pelo cidadão que deseja falar com a prefeitura", destaca o secretário de Transparência e Controladoria, Gustavo Ferenci.

As próximas fases da vacinação deverão ser realizadas nas unidades de saúde e não mais em domicílio, como é o caso dos idosos acamados neste momento, e não será necessário fazer a solicitação do serviço.

Confira os canais para solicitação da vacina:

Aplicativo #EuFaçoPOA, exclusivo para celulares e tablets;

156Web, que oferece ainda LiveChat para esclarecimento de dúvidas;

E-mails: [email protected] e [email protected];

WhatsApp pelo número (51) 99388-0881 e 3289-2656.

Importante

A solicitação da vacina em domicílio deve ser somente para idosos acima de 60 anos que estejam acamados, com dificuldade de locomoção ou imunossuprimidos e para os idosos residentes em instituições, incluídos na Fase 1 da vacinação.

Nesse grupo, a prioridade no momento é para idosos acima de 90 anos, em ordem decrescente de idade.

Quem não se enquadra nesse grupo deve aguardar a divulgação da Fase 2 da vacinação, pois a sobrecarga de ligações prejudica o recebimento de chamadas do público alvo.

A solicitação deve ser feita apenas uma vez e utilizando apenas um canal de atendimento, sob risco de não ser efetivada. Isto é, uma vez emitido o número de protocolo, não há necessidade de repetir a solicitação em outro canal.

Após a expedição do protocolo, a equipe de saúde da SMS fará um contato para conferir a condição de saúde e os dados do idoso a ser vacinado nos próximos 30 dias, conforme escalas das equipes de saúde.

Não será necessário solicitar a aplicação da segunda dose, pois os dados já estarão cadastrados.