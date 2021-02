União Química e Anvisa debatem estratégia para trazer Sputnik ao Brasil

O laboratório União Química, responsável pela Sputnik no Brasil, indicou, durante reunião realizada com a Anvisa nesta sexta-feira (5), que vai avaliar qual será a estratégia para trazer a vacina para o País. A ação considera a atualização recente do Guia de Uso Emergencial, que permitiu o pedido com estudos de fase 3 de fora do Brasil.

O objetivo do encontro foi acompanhar e trocar informações com o laboratório sobre o desenvolvimento da vacina. Esse tipo de reunião faz parte da estratégia que a Anvisa tem adotado com todas as empresas que pretendem ter vacinas autorizadas no Brasil.