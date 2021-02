Mutirão vacinará até 12 mil profissionais da saúde em Porto Alegre no final de semana

Com a meta de acelerar a vacinação contra Covid-19 em Porto Alegre, em parceria com entidades setoriais , a Secretária Municipal de Saúde (SMS) estima que entre 10 mil e 12 mil doses serão aplicadas em profissionais da área da saúde entre sábado (6) e domingo na Capital.

O mutirão é formado pelo Conselho Regional de Medicina, Sindicato Médico, Associação Médica do RS, Conselho de Enfermagem, Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Conselho de Psicologia e associações de Odontologia. Os grupo que será vacinado neste final de semana é composto de profissionais ligados à área da saúde e cadastrados previamente em suas entidades de classe, que farão a seleção a partir de prioridades.

A intenção SMS, segundo o diretor da Vigilância em Saúde, Fernando Ritter é acelerar a vacinação de profissionais de saúde, inclusive do setor privado, para iniciar a imunização de idosos acima de 85 anos nas próximas semanas, de acordo com o recebimento de novas doses. O público acima de 85 anos em Porto Alegre é de aproximadamente 14 mil pessoas.

Até o momento, Porto Alegre recebeu três remessas de vacinas do Ministério da Saúde. Na primeira, foram 51.600 doses da CoronaVac (Laboratório Sinovac/Instituto Butantan); na segunda, 32 mil doses da AstraZneneca/Oxford (Oxford/AstraZeneca em parceria com a Fiocruz); e na terceira, outras 9.220 doses da CoronaVac. Todas estas garantem a primeira dose para mais de 92,2 mil pessoas.

Segundo Ritter, o ritmo da vacinação na Capital é considerado satisfatório. “Até o momento, recebemos 92.280 doses, em três remessas, e vacinamos essas 49.322 pessoas nas duas semanas, correspondendo a 53,4% das vacinas disponíveis”, explica Ritter.

Do total de pessoas vacinadas, 34.676 são profissionais de saúde (42% do público estimado pelo Ministério da Saúde), 13.549 são idosos residentes em instituições de longa permanência e acamados (81,8% do total previsto) e 1.038, quilombolas e indígenas (67,9%).