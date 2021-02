Prefeitura de São Paulo começa vacinação de idosos com 90 anos ou mais

A Prefeitura de São Paulo decidiu antecipar o início da vacinação contra a Covid-19 em idosos com 90 anos ou mais para esta sexta-feira (5). Originalmente, o começo da campanha para este público-alvo estava prevista para a próxima segunda-feira (8). Para quem tiver restrição de mobilidade, será possível a imunização em casa. A previsão é vacinar cerca de 32 mil idosos nessa faixa etária.

A orientação é que o idoso vá até a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de suua residência e apresente o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), a carteira de vacinação e o Cartão SUS, se tiver. Segundo a gestão Bruno Covas (PSDB), os 468 postos de saúde da capital paulista já têm doses do imunizante. As UBSs podem ser localizadas por meio do link a seguir: (buscasaude.prefeitura.sp.gov.br).

Na segunda-feira, além de toda a rede municipal de saúde, também haverá cinco locais em que os idosos poderão ser vacinados sem sair do carro, no sistema drive-thru.

A capital paulista já vacinou os idosos em instituições de longa permanência, como asilos. De acordo com a gestão Bruno Covas, 24.171 idosos em casas desse tipo já foram imunizados na cidade. A previsão é aplicar doses em pessoas com mais de 85 anos a partir de 15 de fevereiro. O calendário para as demais idades ainda será detalhado.

Agência Estado