Rio Grande do Sul tem mais 55 mortes associadas à Covid e total vai a 10.881

Mais 55 mortes relacionadas ao coronavírus foram confirmadas no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (4). Os novos óbitos contabilizados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) ocorreram em datas a partir de 11 de janeiro. Com isso, o total de vidas perdidas até agora subiu para 10.881 no Estado.

A atualização diária da pasta também incluiu 3.059 novos registros da Covid-19 registrados nas últimas 24 horas. Já são 557.125 infecções entre os gaúchos ao todo. Desses, 534.380 já estão curados da doença, representando 96% dos casos, segundo a SES. Outros 11.808 casos seguem em acompanhamento.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado está em 73,7%. São 1.970 pacientes internados em 2.673 leitos de unidade intensiva.

ainda não tem data definida de quando vai começar a imunizar idosos Em Porto Alegre, oito novos óbitos associados ao coronavírus foram confirmados pela prefeitura até o fim da tarde. São 2.171 vítimas fatais ao todo, o maior número entre as demais cidades do RS. A Capitalem qualquer faixa de idade. Por enquanto, apenas pessoas mais velhas que estão em instituições de cuidados e acamadas devido a problemas de saúde estão sendo vacinadas.

Pacientes recuperados da Covid-19 retornam a Porto Velho após tratamento no RS

retornam a Porto Velho nesta quinta-feira (4) chegaram ao Rio Grande do Sul entre os dias 27 e 29 de janeiro Oito pacientes de Rondônia já recuperados da Covid-19. Elespara tratamento da doença em meio ao colapso no sistema de saúde no estado do Norte. Os pacientes ficaram internados nos hospitais de Clínicas, Conceição e Vila Nova, em Porto Alegre.