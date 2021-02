Brasil registra 1.254 mortes por Covid-19 em 24h, total chega a 227.563

O Brasil registrou 1.254 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados do Ministério da Saúde. Ao todo, 227.563 pessoas perderam suas vidas em decorrência do coronavírus no País.

No mesmo intervalo, foram contabilizados 56.002 novos casos da doença, elevando o total de registros de Covid-19 no Brasil para 9.339.420.

O Rio Grande do Sul registrou mais 3.130 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 554.353 o total de gaúchos já infectados. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES) foram mais 48 óbitos confirmados. O Estado já registrou 10.826 vidas perdidas desde março. O RS é o terceiro estado com maior variação entre cepas do novo coronavírus





Agência Estado